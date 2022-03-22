BIST 2.171
DOLAR 14,82
EURO 16,30
ALTIN 917,58

Bakın aylık geliri ne kadarmış! Türk milletini aşağılayan İlyas Salman'a hapis şoku: Görevimi yaptım mutluyum

Bakın aylık geliri ne kadarmış! Türk milletini aşağılayan İlyas Salman'a hapis şoku: Görevimi yaptım mutluyum

Sinema oyuncusu İlyas Salman, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda Türk milletini alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediği gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.

Bakın aylık geliri ne kadarmış! Türk milletini aşağılayan İlyas Salman'a hapis şoku: Görevimi yaptım mutluyum

Türk sinemasının ünlü oyuncusu Şener Şen, 2021'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yan yana oturması ve sinema alanında ödül alması oyuncu İlyas Salman'ı rahatsız etmişti. 

117
Bakın aylık geliri ne kadarmış! Türk milletini aşağılayan İlyas Salman'a hapis şoku: Görevimi yaptım mutluyum

Salman, Şen'in ödül almasıyla ilgili "Recep Tayyip Erdoğan bana bir ödül verse, dünyanın en büyük ödülünü verse, yanında da dağlar dolusu para koysa, ben gidip Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almam." demişti. 

217
Bakın aylık geliri ne kadarmış! Türk milletini aşağılayan İlyas Salman'a hapis şoku: Görevimi yaptım mutluyum

Salman "Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten, ama o ödülü kötü kullandı" ifadelerini kullanmıştı. 

317
Bakın aylık geliri ne kadarmış! Türk milletini aşağılayan İlyas Salman'a hapis şoku: Görevimi yaptım mutluyum

Sosyal medya üzerinden 25 Ocak 2021 tarihinde paylaşılan bir videoda, Türk milletini alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediği gerekçesiyle oyuncu İlyas Salman’ın “Türk milletini alenen aşağılama” suçundan 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı.

417