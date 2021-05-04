BIST 1.424
DOLAR 8,32
EURO 10,01
ALTIN 477,76

Bakıcıyla eşini aldatmıştı! Ünlü oyuncu Ben Affleck'in videosu internete sızdı

Bakıcıyla eşini aldatmıştı! Ünlü oyuncu Ben Affleck'in videosu internete sızdı

48 yaşındaki üç çocuk babası oyuncu ve yönetmen Ben Affleck'in videosu internete sızdı.

Bakıcıyla eşini aldatmıştı! Ünlü oyuncu Ben Affleck'in videosu internete sızdı

10 yıllık eşi Jennifer Garner'ı, çocuklarının dadısıyla aldattığı gerekçesiyle evliliği biten oyuncu ve yönetmen Ben Affleck, son olarak oyuncu Ana de Armas ile yaşadığı ilişkiyi bitirmişti.

121
Bakıcıyla eşini aldatmıştı! Ünlü oyuncu Ben Affleck'in videosu internete sızdı

Ben Affleck'in, bir sosyal medya yıldızıyla flört etmeye çalışırken çekilen bir videosu ortaya çıktı.

221
Bakıcıyla eşini aldatmıştı! Ünlü oyuncu Ben Affleck'in videosu internete sızdı

Videoyu paylaşan kişi ise Affleck'in profilinin sahte olduğunu düşünüp onun flört telifini geri çeviren Nivine Jay adlı sosyal medya yıldızı. 

321
Bakıcıyla eşini aldatmıştı! Ünlü oyuncu Ben Affleck'in videosu internete sızdı

Ben Affleck ile Nivine Jay adlı genç kadın, Raya adlı bir flört sitesinde tanıştılar.

421