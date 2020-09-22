Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı İngiltere bunu konuşuyor!

Ancak DNA sonuçlarına göre, bebeğin, ilişkiye girdiği 13 yaşındaki çocuktan olduğu ortaya çıkınca kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Cordice mağdur hakkında; “Her zaman benden hoşlanıyordu. Beni sıkıştırır ve rahatsız ederdi, uygunsuz şeyler yapardı.” dedi.