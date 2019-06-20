Bakaya ya da yoklama kaçaklarına kurasız bedelli şansı tanındı

1927 yılında devreye giren askerlik kanununda tam 92 yıl sonra temelden değiştiren 65 maddelik düzenlemenin 12 maddesinde değişikliğe gidildi. En önemli değişikliklerden biri Doğu ve Güneydoğu sınır bölgelerinde görev yapan ve askerlik süresini altı ay uzatan askerler için yapıldı. Değişikliğe göre, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır illerinde hudut birliklerinde görev yapan askerlere ek 1000 TL ödenmesi kararı alındı. Sınır bölgesinde askerliğini 6 ay uzatanlara toplamda 3 bin TL harçlık verilecek.