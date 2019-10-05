Bakanlık'tan Meclis'e kritik rapor ulaştı: AB'den iyiyiz ama düşüş alarm verici
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Meclis' sunduğu rapora göre son 12 yılda çocuk nüfusu oranı yüzde 28'e düştü. Dikkat çeken uyarıların sıralandığı raporda, "AB'den iyiyiz ama çocuk nüfusundaki düşüş alarm verici" uyarısı yapıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın TBMM'ye sunduğu raporda, 18 yaşın altındaki çocuk nüfus sayısının 22 milyon 820 bin olduğu belirtilirken, Türkiye'deki doğurganlık hızının, nüfusun yenilenmesi için gereken doğum oranının altına düştüğü uyarısı yapıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Vekili Dr. Selahattin Güven, TBMM İnsan Hakları Alt Komisyonu'nda milletvekillerine sunduğu kapsamlı raporda özetle şu bilgilere yer verdi:
Avrupa'da birinciyiz ama...
Avrupa ülkeleri içerisinde yüzde 28 ile en yüksek çocuk nüfusuna sahip olan ülkeyiz. Bizi yüzde 24,8'le İrlanda takip ederken, çocuk nüfusunun AB ortalamasında 18,7 olduğu görülüyor.
Çocuk nüfusu düşüyor
Türkiye'de genel olarak nüfusumuzun arttığını görüyoruz. Ancak, Türkiye'yi kendi içinde kıyasladığımız zaman çocuk nüfusumuzun artık genel nüfus içerisindeki oranı giderek düşüyor.