Bakanlık'tan Meclis'e kritik rapor ulaştı: AB'den iyiyiz ama düşüş alarm verici

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın TBMM'ye sunduğu raporda, 18 yaşın altındaki çocuk nüfus sayısının 22 milyon 820 bin olduğu belirtilirken, Türkiye'deki doğurganlık hızının, nüfusun yenilenmesi için gereken doğum oranının altına düştüğü uyarısı yapıldı.