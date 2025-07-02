Bakanlık sahte ürünler listesini paylaştı! Yeni markalara bakın, çok ünlü börekçi de var içine katmışlar
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmaları bir kez daha ifşa etti. Açıklanan yeni listede yok yok...Çaya boya, zeytinyağına farklı yağlar, pekmeze şeker katıldığı tespit edildi. Listedeki pek çok şubesi olan ünlü bir börekçi de dikkat çekti. Kıymalı börek harcına sakatat katmışlar.
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi.
Bakanlığın yayınladığı son tağşiş listesinde, İstanbul Tuzla'da bulunan Meşhur Sarıyer Börekçisi'nin (Hasan Özcan) ürünlerinde sakatat (taşlık) tespit edildiği yer aldı.
Elmas Teyze'nin yeri (soğuk sıkım) zeytinyağı: Tohum yağları tespit edildi.
Sankoz Yağ Gıda (lux Ayvalık) zeytinyağı: Tohum yağları tespit edildi.
Nurattin Eker (Ege Tadım marka) zeytinyağı: Tohum yağları tespit edildi.
Kale Tüketim maddeleri ve gıda sanayi (Şirin Çay): Gıda boyası tespiti
Gold Atılgan Enerji Sanayi (Elazya) üzüm pekmezi: Şeker
ilavesi tespiti