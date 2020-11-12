Bakanlık otomobilleri satışa çıkardı! 38 bin TL'ye bile var
Ticaret Bakanlığı gümrükte satışa çıkarılan araç listesine yenilerini ekledi. Araçların fiyatları piyasadaki emsallerine göre aşağıda kalırken bakanlık ihale tarihinin yarın olacağını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı çeşitli sebeplere gümrükte olan araçları ekonomiye kazandırmak için satışa çıkardı. Bu otomobiller e-ihale sistemi ile açık artırma yöntemiyle satılıyor. Satın almak isteyen vatandaşlar e- ihale sisteminden en yüksek iki teklifi anlık olarak görebiliyor.
İşte listeye yeni eklenen otomobiller ve fiyatları...
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2013 MERCEDES E200 CDI/ İhale fiyatı: 280 bin TL
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2001 MERCEDES ML 270 CDI/ İhale fiyatı: 182 bin TL
317
2006 RENAULT MEGANE/ İhale fiyatı: 96 bin TL
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