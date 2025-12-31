Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe yıllar sonra fenomen dizide ortaya çıktı son hali olay...

2016'da Çocuktan Al Haberi programıyla tanınan ve ''Çitos Efe'' lakabıyla hafızalara kazınan Efe Koçyiğit, yıllar sonra fenomen dizi Rüya Gibi ile yeniden ortaya çıktı. Koçyiğit'in son hali, sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri oldu.