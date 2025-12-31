Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe yıllar sonra fenomen dizide ortaya çıktı son hali olay...
2016 yılında yayınlanan Çocuktan Al Haberi programıyla fenomen olan ve ''Çitos Efe'' lakabıyla tanınan Efe Koçyiğit, uzun bir aranın ardından sürpriz bir şekilde fenomen dizi Rüya Gibi'de ortaya çıktı. Gözlerden uzak büyüyen Çitos Efe'nin son hali, dizinin yayınlanmasının ardından kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Bir dönemin izlenme rekorları kıran programı Çocuktan Al Haberi'ne sempatik halleri, kendine has şivesi ve yemeğe olan düşkünlüğü ile damga vuran Efe Koçyiğit ‘Çitos Efe’ lakabı ile adını geniş kitlelere duyurdu.
Program sayesinde kısa sürede büyük bir şöhrete kavuşan Efe Koçyiğit bir dönem neredeyse her yerde görünür hale gelmişti.
BAKANLIK DEVREYE GİRMİŞTİ
Hatta bu duruma bakanlık el atmış ve ekrana çıkan çocukların ekonomik olarak sömürülmeleri engellemeye çalışılarak, küçük Efe'nin obezite konusunda ailesine uyarıda bulunmuştu.