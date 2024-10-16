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Bakanlık onlarca yeni firmayı ifşa etti! Zeytinyağına neler katmışlar, işte güncellenen liste

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Bakanlık onlarca yeni firmayı ifşa etti! Zeytinyağına neler katmışlar, işte güncellenen liste

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaparak halk sağlığını tehlikeye atan firmaları açıkladığı listeyi güncelledi. Listede birçok zeytinyağı markası dikkat çekti.

Bakanlık onlarca yeni firmayı ifşa etti! Zeytinyağına neler katmışlar, işte güncellenen liste

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıdaları ve halk sağlığına zarar veren firmaları ifşa etmeye devam ediyor.

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Bakanlık onlarca yeni firmayı ifşa etti! Zeytinyağına neler katmışlar, işte güncellenen liste

Gıda sahtekarlarının ifşa edildiği liste bir kez daha güncellendi. 16 Ekim tarihli listede zeytinyağları dikkatleri çekti.

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Bakanlık onlarca yeni firmayı ifşa etti! Zeytinyağına neler katmışlar, işte güncellenen liste

Bakanlığın yayınladığı listede ultra naturel sızma zeytinyağına tohum yağlarının karıştırıldığı ortaya çıktı.

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Bakanlık onlarca yeni firmayı ifşa etti! Zeytinyağına neler katmışlar, işte güncellenen liste

İşte yayımlanan yeni liste ve o firmalar...

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