Bakanlık onlarca yeni firmayı ifşa etti! Zeytinyağına neler katmışlar, işte güncellenen liste
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaparak halk sağlığını tehlikeye atan firmaları açıkladığı listeyi güncelledi. Listede birçok zeytinyağı markası dikkat çekti.
Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıdaları ve halk sağlığına zarar veren firmaları ifşa etmeye devam ediyor.
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Gıda sahtekarlarının ifşa edildiği liste bir kez daha güncellendi. 16 Ekim tarihli listede zeytinyağları dikkatleri çekti.
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Bakanlığın yayınladığı listede ultra naturel sızma zeytinyağına tohum yağlarının karıştırıldığı ortaya çıktı.
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İşte yayımlanan yeni liste ve o firmalar...
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