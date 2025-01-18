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Bakanlık o firmaları ifşa etti! Mantıdan köfteye listede neler yok ki...İşte yeni taklit ve tağşiş listesi

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Bakanlık o firmaları ifşa etti! Mantıdan köfteye listede neler yok ki...İşte yeni taklit ve tağşiş listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.Listeye yeni firmalar ve ürünler eklendi.

Bakanlık o firmaları ifşa etti! Mantıdan köfteye listede neler yok ki...İşte yeni taklit ve tağşiş listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 3 aydır yayınladığı taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine yeni ürünler ekledi.

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Bakanlık o firmaları ifşa etti! Mantıdan köfteye listede neler yok ki...İşte yeni taklit ve tağşiş listesi

Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

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Bakanlık o firmaları ifşa etti! Mantıdan köfteye listede neler yok ki...İşte yeni taklit ve tağşiş listesi

Listede zeytinyağından, mantıya, baharatlardan kebap harcına pek çok ürün yer aldı.

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Bakanlık o firmaları ifşa etti! Mantıdan köfteye listede neler yok ki...İşte yeni taklit ve tağşiş listesi
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