Bakanlık "maymun çiçeği" rehberi hazırladı! İşte Maymun çiçeğinin bulaşma yolları

Riskli temastan semptomların başlangıcına kadar olan sürenin genellikle 6-14 gün olduğu ancak sürenin 5-21 gün arasında değişebileceğine dikkat çekilen rehberde, "Bir hayvan ısırığı veya tırmalaması öyküsü olan kişiler, dokunsal/temasla maruziyete sahip olanlardan daha kısa bir kuluçka süresine (13'e karşı 9 gün) sahip olabilir." bilgisi verildi.