Bakanlık ikinci el araçları çok ucuza satışa çıkardı! Hepsi 100 bin TL altında
Ticaret Bakanlığı gümrükte satışa çıkarılan ikinci el araç listesine yeni modeller ekledi.
Ticaret Bakanlığı araç almak isteyen tüketiciler için harika bir fırsat sunuyor. Her ay ikinci el araçları ihaleyle satışa çıkarıyor. Bakanlık tarafından çok ucuza çıkarılan alanlara yoğun ilgi bulunuyor.
Satışa çıkan araçlar arasında BMW'den Volkswagen'e, Toyota'dan Ford'a kadar birçok markanın modeli bulunuyor.
İşte Ticaret Bakanlığı'nın ihale yoluyla satışa çıkardığı araçlar...
2006 MODEL MAZDA 5 SPORT D model araç 65 bin liradan satışa çıkarıldı. Sağdan direksiyonlu olan aracın ihale bitiş tarihi 09.02 2021 olarak belirlendi.
2002 MODEL BMW 320D model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 72 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 09.02.2021 olarak belirlendi.