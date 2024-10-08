Bakanlık hileli zeytinyağı satan firmaların listesini açıkladı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli ürünleri ifşa ederken, saf zeytinyağı adıyla satılan ürünlere tohum yağı karıştıran firmaların da listede yer aldığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli ve halk sağlığına zara veren firmaları ifşa etmeye başladı.
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Her türlü gıda ürününün yer aldığı listede fiyatları el yakan zeytinyağlarında da hile yapıldığı ortaya çıktı.
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Bakanlığın yayınladığı listede birçok firmanın saf zeytinyağı diyerek yüksek fiyata sattığı ürünlere tohum yağı karıştırdığı ortaya çıktı.
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İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden yayınladığı liste:
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