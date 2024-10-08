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Bakanlık hileli zeytinyağı satan firmaların listesini açıkladı

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Bakanlık hileli zeytinyağı satan firmaların listesini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli ürünleri ifşa ederken, saf zeytinyağı adıyla satılan ürünlere tohum yağı karıştıran firmaların da listede yer aldığını açıkladı.

Bakanlık hileli zeytinyağı satan firmaların listesini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli ve halk sağlığına zara veren firmaları ifşa etmeye başladı. 

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Bakanlık hileli zeytinyağı satan firmaların listesini açıkladı

Her türlü gıda ürününün yer aldığı listede fiyatları el yakan zeytinyağlarında da hile yapıldığı ortaya çıktı.

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Bakanlık hileli zeytinyağı satan firmaların listesini açıkladı

Bakanlığın yayınladığı listede birçok firmanın saf zeytinyağı diyerek yüksek fiyata sattığı ürünlere tohum yağı karıştırdığı ortaya çıktı.

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Bakanlık hileli zeytinyağı satan firmaların listesini açıkladı

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın  "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden yayınladığı liste:

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