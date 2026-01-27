Bakanlık harekete geçti! Bu plan olası depremde Türkiye'yi kurtaracak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Marmara Bölgesi başta olmak üzere deprem riski yüksek alanlarda yoğunlaşan sanayi tesislerinin daha dengeli ve güvenli şekilde Anadolu'ya yayılması için bir plan üzerinde çalışıyor. Bakanlık, bu strateji ile olası büyük bir deprem sonrası üretim ve lojistik kapasitesinin zarar görmesini önlemeyi, bölgesel kalkınmayı desteklemeyi ve yerel istihdamı artırmayı hedefliyor.

SANAYİ HAVZALARI OLUŞTURULACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre çalışma kapsamında İç Anadolu ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere farklı sanayi havzaları oluşturulacak. Ulusal Sanayi Alanları Master Planı ile metropollerde ve afet riski yüksek bölgelerde yoğunlaşan OSB'lerin (Organize Sanayi Bölgeleri) güvenlik analizleri yapılarak uygun yerler belirlenecek.