Bakanlık duyurdu: Şile'de 21 mahalle karantinaya alındı!

Şile'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan kontroller sonucu bölgede şap hastalığı tespit edildi. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 21 mahalle 'koruma' ve 'gözetim' bölgeleri olarak karantina altına alınırken, bölgedeki hayvancılık hareketleri de durduruldu.

Abone ol

Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuya dair yapılan açıklamada karantina tedbirlerinin başladığı duyuruldu. Açıklamada, "Yapılan kontroller sonucu ilçemizde şap hastalığı çıkmış olup koruma ve gözetim bölgesi olarak 21 mahalleye karantina tedbirleri uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Müdürlük tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, karantinaya alınan 21 mahalle içinde Tekke, Yazımanayır ve Yaylalı mahalleleri "koruma bölgesi" ilan edildi.

Darlık, Hasanlı, Ağaçdere, Hacıllı, Çemgilli, Yaka, Değirmençayırı, Osmanköy, Sortullu, Göksu, Karabeyli, Karamandere, İmrendere, Ovacık, Yeniköy, Çayırbaşı, Kabakoz ve Akçakese mahalleleri ise "gözetim bölgesi" olarak belirlendi.

Öte yandan, yetkililer tarafından bölgedeki hayvan hareketlerinin durdurulduğu ve hastalığın kontrol altına alınması için gerekli tüm önlemlerin titizlikle uygulandığı dile getirildi.