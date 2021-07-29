Bakanlık duyurdu gidişat vahim! İşte vaka sayısı artan ve azalan iller
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 100'ün üstünde olduğu il sayısı, 10-16 Temmuz'da 5 iken 17-23 Temmuz'da 14'e çıktı. Vaka sayısı 100 bin kişide 276,82 artan Siirt, ülke genelinde bir önceki haftaya göre en fazla yükselişin yaşandığı il oldu.
Sağlık Bakanlığınca, 81 il için 17-23 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı. Vaka sayısı 100 bin kişide 276,82 artan Siirt, ülke genelinde bir önceki haftaya (10-16 Temmuz) göre en fazla yükselişin yaşandığı il oldu.
Siirt'ten sonra vaka sayısının en fazla arttığı iller Diyarbakır, Bitlis, Giresun, Iğdır ve Trabzon şeklinde sıralandı. Vaka sayısı, Diyarbakır'da 106,15, Bitlis'te 80,72, Giresun'da 64,18, Iğdır'da 59,88 ve Trabzon'da 51,78 arttı.
Kovid-19 vakaları 80 ilde artarken Bolu'da azaldı. Öte yandan 100 bin kişideki vaka sayısı 2,41 azalan Bolu, ülke genelinde düşüş görülen tek il olarak kayıtlara geçti.
Üç büyükşehir arasında vaka sayısı en fazla yükselen il İstanbul
İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı bir haftada 75,12'den 88,19'a, Ankara'da 57,95'ten 69,13'e, İzmir'de 24,46'dan 33,43'e çıktı. Böylece vaka artışı İstanbul'da 13,07, Ankara'da 11,18, İzmir'de 8,97 olarak kayıtlara geçti.