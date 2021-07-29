Bakanlık duyurdu gidişat vahim! İşte vaka sayısı artan ve azalan iller

Sağlık Bakanlığınca, 81 il için 17-23 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı. Vaka sayısı 100 bin kişide 276,82 artan Siirt, ülke genelinde bir önceki haftaya (10-16 Temmuz) göre en fazla yükselişin yaşandığı il oldu.