Bakanlık devreye girmişti! Muazzez Abacı'nın cenaze programı belli oldu...

BAKANLIK NAAŞININ GETİRİLMESİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sanatçının vefatının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un girişimiyle Abacı'nın naaşının Türkiye'ye getirilmesi için resmi süreç başlatıldı. Aileye destek sağlayan Bakanlık,cenazenin nakli ve tören hazırlıklarıyla ilgili çalışmalar titizlikle takip ediliyor.