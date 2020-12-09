Bakanlık çok ucuza satışa çıkardı! Listeye yenileri eklendi
Ticaret Bakanlığı gümrükte satışa çıkarılan araç listesine 2020 yılı bitmeden yenilerini ekledi.
Ticaret Bakanlığı çeşitli sebeplere gümrükte olan araçları ekonomiye kazandırmak için satışa çıkardı. Satın almak isteyen vatandaşlar e- ihale sisteminden en yüksek iki teklifi anlık olarak görebiliyor.
İşte listeye yeni eklenen otomobiller ve fiyatları...
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2000 RENAULT LAGUNA/ İhale fiyatı: 65 bin TL
214
2003 PEUGEOT 307 SW/ İhale fiyatı: 70 bin TL
314
2003 FORD FUSION/ İhale fiyatı: 70 bin TL
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