Bakanlık çok ucuza satışa çıkardı! Listeye yenileri eklendi

Ticaret Bakanlığı çeşitli sebeplere gümrükte olan araçları ekonomiye kazandırmak için satışa çıkardı. Satın almak isteyen vatandaşlar e- ihale sisteminden en yüksek iki teklifi anlık olarak görebiliyor.



İşte listeye yeni eklenen otomobiller ve fiyatları...