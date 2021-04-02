Bakanlık çok ucuza satışa çıkardı! 27 bin TL'ye bile otomobil var! Hepsi 50 bin liranın altında.
Ticaret Bakanlığı gümrükte satışa çıkarılan araç listesine yenilerini ekledi. Araçların fiyatları piyasadaki emsallerine göre aşağıda kaldı.
Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemiyle otomobil satışına devam ediyor. Bu anlamda Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan arabaları ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sundu.
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İhale sonucunda piyasa fiyatının altında elde edilen otomobiller gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor.
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İşte Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale platformunda satışa çıkardığı ikinci el araçlardan 50 bin TL'nin altında olanlardan bazıları...
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2001 MAZDA 323 Güncel Fiyat: 30.000 TL
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