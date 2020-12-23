Bakanlık çok ucuza satışa çıkardı 24 bin TL'yi bile var! Bitmesine saatler kaldı
Ticaret Bakanlığı gümrükte satışa çıkarılan araç listesine 2020 yılı bitmeden yenilerini ekledi.
Ticaret Bakanlığı çeşitli sebeplere gümrükte olan araçları ekonomiye kazandırmak için satışa çıkardı. Bu otomobiller e-ihale sistemi ile açık artırma yöntemiyle satılıyor. Satın almak isteyen vatandaşlar e- ihale sisteminden en yüksek iki teklifi anlık olarak görebiliyor.
İşte listeye yeni eklenen otomobiller ve fiyatları...
117
2000 BMW 320Cİ/ İhale fiyatı: 132 bin TL
217
2000 BMW 318Cİ/ İhale fiyatı: 94 bin TL
317
2009 MERCEDES C 180/ İhale fiyatı: 190 bin TL
417