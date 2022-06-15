Bakanlık binası önüne gelip görüşmek istedi Bakan Koca geri çevirmedi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık binası önüne gelerek kendisiyle görüşmek isteyen ambulans şoförüyle bir araya geldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Çok şey konuştuk. Ama bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı." dedi.

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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şoför arkadaşımız arzusu üzerine misafirim oldu. Hasta nakil aracıyla naklini yaptığı hastanın Ankara Şehir Hastanesi aciline yatışını sağladıktan 2,5 saat sonra aracıyla bakanlık binası önüne park edişinden başladık, çok şey konuştuk. Ama bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı." ifadesini kullandı.

Kimliği açıklanmayan şoförün, ambulansla Sağlık Bakanlığı önüne gelerek, taşıdığı bir hastayı bazı hastanelerin kabul etmediği iddiasıyla Sağlık Bakanı Koca ile görüşme talebinde bulunduğu öğrenildi.