Bakanlık acı tabloyu paylaştı! İşte depremde en çok zarar alan ilçeler
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yıkıntıları gün geçtikçe netleşmeye başladı. Bakanlık, depremden etkilenen 10 ilde ilk hasar tespit verilerini paylaştı. İki büyük depremde en çok hasar alan ilçeler; Nurdağı, Adıyaman Merkez, Dulkadiroğlu ve Antakya oldu.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetlerindeki iki büyük deprem sonrası 10. güne girdik. Dün akşam Bakanlar Toplantısı sonrası açıklanan son rakamla birlikte deprem sebebi ile hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 418 oldu.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem dokuz ili daha derinden sarsarken bu iller; Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis oldu. 10 şehirde üç ay için OHAL ilan edildi.
Açıklanan ilk hasar tespit verilerine göre; iki büyük depremde en çok hasar alan ilçeler, Gaziantep’in Nurdağı, Adıyaman’ın Merkez, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ve Hatay’ın Antakya ilçeleri oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu ilk hasar tespit raporunda 10 ildeki ilçelerin hasar tespit durumlarına yer verildi.