Bakanlar Soylu ve Bozdağ patlamanın meydana geldiği İstanbul'a gidiyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından İstanbul'a gitti.

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Edinilen bilgiye göre, Bakanlar Soylu ve Bozdağ'ın programlarını yarıda keserek İstanbul'a hareket ettiği öğrenildi.

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Vali Yerlikaya ölü ve yaralı sayısını açıkladı

İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki patlamadan son dakika haberler geliyor. Taksim İstiklal Caddesi'nde saat 16.22'de meydana gelen patlamanın ardından İstanbul Valisi Ali Yerlika'ya ölü ve yaralı sayısını açıkladı. Patlamada 6 kişi öldü, 53 kişi yaralandı.

Erdoğan'dan patlamaya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 zirvesi öncesi Endonezya'ya hareketinden önce patlamaya ilişkin son durumu paylaştı. Erdoğan, "4 olay yeri 2'si ise hastanelerde olmak üzere 6 vefat sayısı yaralı sayısı ise 53” dedi.