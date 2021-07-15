Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu selin olduğu Güneysu'da
Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu, Rize'de afet bölgesinde incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'deki sel ve heyelanlara ilişkin, "Toplam 8 vatandaşımızla ilgili yapılan arama kurtarma çalışmalarında 5'ini kaybettik. Diğer 3'üyle ilgili de arama kurtarma çalışmalarına enkaz altında ulaşma çalışmalarına veya dere yatağı, aynı zamanda da denize ulaşmışsa çerçevede tüm çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.
Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de şiddetli yağışa bağlı sel ve heyelanların meydana geldiği bölgelerde incelemede bulundu.
Soylu, Güneysu ilçesinde gazetecilere, dün akşam itibarıyla başlayan yoğun yağış sebebiyle oluşan sel ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgede olduklarını söyledi.
Soylu, "Gece itibarıyla gördüğümüz hal ile bugünkü hal arasında biraz daha fark olduğunu ifade etmeliyim. Şu anda yaklaşık 82 köy yolu kapalı. Gece geldiğimizde 27 bin aboneye elektrik verilemiyordu, şu anda yaklaşık 13 bin aboneye elektrik verilemiyor. Birkaç saat sonra bu sayının çok daha azalacağını düşünüyoruz. Buradaki çalışmalar, gerek su gerek elektrik gerek temizleme çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.