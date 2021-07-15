Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu selin olduğu Güneysu'da

Soylu, "Gece itibarıyla gördüğümüz hal ile bugünkü hal arasında biraz daha fark olduğunu ifade etmeliyim. Şu anda yaklaşık 82 köy yolu kapalı. Gece geldiğimizde 27 bin aboneye elektrik verilemiyordu, şu anda yaklaşık 13 bin aboneye elektrik verilemiyor. Birkaç saat sonra bu sayının çok daha azalacağını düşünüyoruz. Buradaki çalışmalar, gerek su gerek elektrik gerek temizleme çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.