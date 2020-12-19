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Bakanlar Fahrettin Koca ve Abdulhamit Gül Gaziantep'te! Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hastanedeki patlamanın yaşandığı Gaziantep'te açıklamalarda bulundu. 7 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulduğu elim olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nin koronavirüs yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hasta yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, incelemelerde bulunmak üzere gittikleri Gaziantep'te olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Oksijen vermek üzere kullandığımız cihazdan kaynaklandı"

Bakan Koca, şu şekilde konuştu:

"Yangın 04.30 sularında başladı. Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz.

"9 vatandaşımızı kaybettik"

"20 yataklı yoğun bakımda yatan hasta sayısı 19 kişiydi. Toplam 19 takip edilen hastamızdan 9 vatandaşımızı kaybettik. 10 hastamızın da nakli yapılarak, değişik civar hastanelerinde tedavileri devam etmekte."

"Transfer edilen hastalardan 3'ü Şehitkamil Hastanesi'ne, 1 hastamız 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne, 1 hastamız Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1 hastamız Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne, 1 hastamız Özel Sevgi Hastanesi'ne, 2'si Özel Anka Hastanesi'ne, 2 vatandaşımız Özel NCR Hastanesi'ne, 1 hastamız Özel Medical Park Hastanesi'ne, 1 hastamız Özel Deva Life Hastanesi'ne, 1 hastamız Özel Deva Hastanesi olmak üzere ayrıca kendi talepleriyle 3 hastamızla birlikte yoğun bakım servislerinde takip edilmektedirler."

"16 hastane personeli etkilendi"

Bu arada müdahale etmeye çalışan 16 hastane personelinin de etkilendiğini gördük. Bununla ilgili yoğun bakımda 7 personelin yakın takibi yapılmakta. Kendilerini ziyaret ettik. Ciddi bir sorunları yok. Zannediyorum bugün yoğun bakımda tedavileri tamamlanıp servise alınmaları mümkün olabilir.

Soruşturma başlatıldı

"Olayla ilgili hem Başsavcılıkça hem de Bakanlık olarak müfettiş görevlendirmesi anında yapıp incelemeyi başlatmış olduk. Bir kusur tespit edildiğinde yapılması gereken her neyse yapılması noktasında kararlı olacağımızdan vatandaşımız emin olsun."

Adalet Bakanı Gül ise açıklamasında şunları söyledi:

"7 kişilik bir bilirkişi heyeti oluşturuldu"

"Olayla ilgili olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımız derhal soruşturma başlatmıştır. 2 savcı görevlendirildi. Savcılarımız yakından olayı takip etmekte, titiz bir şekilde soruşturmaktadır. 7 kişilik bir bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Süreç hızlı, titiz bir şekilde Başsavcılık tarafından yerine getirilmektedir.

"Titiz bir şekilde araştırılacaktır"

İnsan canı en aziz, en değerli varlıktır. Buna yönelik bir ihmal ya da farklı herhangi bir konu varsa tüm olay titiz bir şekilde araştırılacaktır. İdari anlamda, adli anlamda tüm kurumlar bu konuda gereken ne varsa yapacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun."

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