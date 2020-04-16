HABER /  GÜNCEL

Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı! 1000 TL ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı"Biz Bize Yeteriz" kampanyasında şu ana kadar 1 milyar 720 milyon lira toplandığını açıkladı.

Abone ol

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a koronavirüs virüs salgınına karşı alınan tedbirleri NTV'de anlattı. Selçuk, ihtiyaç sahiplerine ödenen bin liralık destek ödemelerinin ikinci fazının haftaya başlayacağını söyledi.

232 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu
Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları;

232 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Ödemeyi gerçekleştirdikten sonra uygunluğa bakacağız. Hatalı başvuruların sorumluluğu çalışanda olmayacak. Covid-19 salgını süresince yapmak istediğimiz çalışanı korumak ve bunu iş akdi içerisinde yapmak istiyoruz. İşveren isterse işçiyi üç aylığına ücretsiz izne çıkartabilecek. Böylece hem işvereni hem çalışanı korumuş oluyor. Bu fesih yasağı hem tarafları hem istihdamı korumak için oluşturduğumuz bir sistem.

"İkinci bin liralık yardımların ödemeleri haftaya başlayacak"
Her ay gönderdiğimiz periyodik payları 135 milyondan 180 milyona çıkardık ve bu ay iki periyodik pay gönderdik. Faz-2'de belirlediğimiz 2,3 milyon hane var. Biz kriterleri tespti ettik. Umuyoruz ki haftaya 2,3 milyon haneye yardımları ulaştıracağız. Faz-3'te E-devlet üzerinden belirli bir form doldurulacak. Bizim tespit edemeceğimiz ailelere de o kanal üzerinden ulaşılacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı açıklandı! Ölü sayısı çok arttı
Yurt dışında koronadan ölen Türklerin sayısı 320 oldu
Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı
ABD'de bir günde 4 bin 931 kişi koronadan öldü! İngiltere ve İspanya'da arttı
DSÖ'den Türkiye için karamsar koronavirüs raporu! Sekteye uğratıyor
Gamze Pala'nın katili dehşete düşürdü! Önce kurşunladı sonra boğazını kesti
ÖNCEKİ HABERLER
Mescid-i Aksa ramazan ayında da ibadete açılmayacak
İngiltere'de kısmi karantina süresi uzatıldı
Afyonkarahisar Emniyeti'nden 125 bin TL bağış
Ticaret Bakanlığından internet alışverişi uyarısı
Erol Evcil, tahliye edildi
Gamze Pala'nın katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Reddedilmeyi kaldıramadım
Yorumlar 3 yorum