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Bakan Ziya Selçuk'tan açıklama! Sayı netleştiğinde açıklayacağız

Binlerce öğretmen adayı Milli Eğitim kadrolarının açıklanmasını beklerken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Selçuk açıklamada sayının belirlenmesinin ardından açıklanacağını söyledi.

60 bin öğretmen ataması yapılacak haberiyle umutlanan öğretmen adayları için bir açıklamada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Bakan Selçuk, birçok öğretmen adayının merakla beklediği '60 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacağı' sorusuna da yanıt verdi.

Öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

Bakan Selçuk, konuya ilişkin olarak "Bu sadece MEB'in verdiği bir karar değil. Hükümet ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışması ile belirleniyor. Sayı netleştiğinde bunu paylaşacağız." cevabını verdi.

"24 Kasım'da atama müjdesi bekliyorlar"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de yaptığı konuşmada 24 Kasım'da öğretmen adaylarının atama müjdesi beklediğini açıklamıştı.

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