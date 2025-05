Bakan Yerlikaya’dan trafik düzenlemeleriyle ilgili önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak düzenlemelere ilişkin CNN Türk’te açıklamalarda bulundu. Trafikte ölümleri 2050’ye kadar sıfırlamayı hedeflediklerini belirten Yerlikaya, denetimlerin artırıldığını, cezaların caydırıcı hâle getirildiğini ve yasa dışı çakar kullanımına ağır yaptırımlar getirildiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılması Meclis gündemine getirilen yasa teklifine dair merak edilenleri anlattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında açıklamalarda bulunuyor. Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları özetle şöyle:

4 Haziran 2023'te İçişleri Bakanı olarak göreve başladım. Hemen hemen iki yıl oldu. Biz tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yıldan beri ülkenin kalkınması, refahı için her alanda ama her alanda çalışılıyor, gayret gösteriyoruz. Ve bir yüzyıl tamamlandı ve ikinci yüzyıla girildiği zaman Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize ve tüm dünyaya şöyle seslendi. Dedi ki bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak dedi. Huzurun yüzyılı olacaktır sözü de o Türkiye yüzyılının 16 başlığından birisi. Huzurun yüzyılı.

CEZALAR ARTIYOR UYGULAMALAR DEĞİŞİYOR

Dolayısıyla, biz sadece şehirlerimizde ve kırsalımızda terörle mücadele, organize suç örgütleriyle mücadele, uyuşturucuyla mücadele, göç, düzensiz göçle mücadele, asayişle ilgili kişi ve mal varlığına karşı suçlarla mücadele ediyoruz. Ama bir alan var ki, trafikle ilgili, evet trafiğin düzen ve güven içerisinde olmasıyla ilgili üzerimizde çok büyük bir görev var.

Kaza yerinde can kaybı, bir de otuz gün süresi içerisinde, hastanede tedavi sürecinde eğer can kaybı oluyorsa, onun ikisinin toplamı kaza can kaybı olarak doğal olarak geçiyor kayıtlara. Bu da tabii Dünya Sağlık Örgütü'nün dünyada her ülke bu şekilde bunu, can kayıplarını düzenlesin diye bir tavsiyesi var. 2015'ten itibaren Türkiye'de bunlar, birazdan arz edeceğiz sevgili vatandaşlarımıza, 2015'in ilk günden itibaren rakamların hepsi buna göre dizayn edilmiş vaziyette. Ama şöyle söyleyelim mi, 2002'nin sonunda, yani biz iktidara geldikten iki ay sonra, bir günde ölüm sayısı 24,85.

2021-2022'de oldukça güzel düşüşler vardı. Fakat sonra bir anda bu tekrar yukarıya doğru çıkmaya başladı. Bizim de bir sözümüz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın Milletin Evi Külliye'de vatandaşlarımıza bir sözü var. 2021'in Şubat ayında Sayın Cumhurbaşkanımız bir genel yayınladı. Güvenli Trafik Güvenli Türkiye mottosuyla dedi ki tıpkı Birleşmiş Milletleri'n tavsiyesi bütün ülkeler olduğu gibi orada 2020'nin Kasım ayında dediler ki biz 10 yılda 2030'a kadar dünyada trafikten sebep can kayıplarını %50 düşürmemiz lazım. 2050'de de bunu sıfırlamamız lazım. Bununla ilgili bakanlar zirvesi yapıldı.

1 yılda denetimi yüzde 50 artırdık. Ceza sayısını yüzde 44 artırdık 10 milyon ceza yazdık. 10 milyon işlem yapmamıza rağmen 197 kişiyi kurtarabildik. Trafikte araç sayımızı yüzde 48 artırdık. Ekip sayısını yüzde 36 artırdık. Radar sayısını 2023'ten bu yana yüzde 17,5 artırdık.



O verilerek baz alınarak İçişleri Bakanlığı da bir çalışma hazırladı. Sayın Cumhurbaşkanımız da dedi ki 2021'in Şubat ayında yüze 30'a kadar trafikte ölümleri yarı yarıya indireceğiz ve 2050'de bu işi sıfırlayacağız. Bunlar için bir eylem planı yapıldı. Koordinasyon görevini de İçişleri Bakanlığı'na verdi. Ben de bu yılın ilk aylarında kabinemizde Sayın Cumhurbaşkanımız ve kabine arkadaşlarımıza 5. yılın başında geldiğimiz noktanın sunumunu yaptım.

Trafikte güvenlik düzenle ilgili olmazsa olmaz bir altyapıya ihtiyacımız var yani yollara. 23 yıllık dönemimizde yolların ulaştığı durum bu. Bakın, bölünmüş yol, 2002'de 6101, %387 artmış, 29730 otoyol. 2002'de %1714'den 3796 olmuş. %120 bin artmış. yani en nitelikli olan kaplamalı yolun toplamında 31 bin 727'ye %269 artmış. Köprü, Viyadük, bakın, 311'den 796'ya, tünel 50’den 789.

DENETİMLER CAYDIRICI OLMALI

Tüm dünya diyor ki denetimi öyle bir yap ki denetim caydırıcı olsun diyor. Buradaki tılsım caydırıcılık. Trafik kanunumuz bizim 1983 model yapılmış. Zaman zaman güncellenmiş. Biz mesela bir güncellenen bir örnek göstereceğiz ve caydırıcılık nasıl böyle update yaptığını göstereceğiz. Şimdi denetimi gördük değil mi? Gördük. 41 noktada artmış. Bir de bu yüz yüze denetim. Yani araç durduruluyor.

Trafik denetiminde bulunan emniyet ve jandarmamızı yaka kamerası 42 bine çıkarıldı. Kameraları ASELSAN yapıyor. Biz istediğimiz zaman GAMER'den arkadaşımızın yaka kamerasına bağlanabiliyoruz.

YASA DIŞI ÇAKAR KULLANIMI

Yasa dışı çakarla ilgili toplumumuzda çok büyük bir nefret oluşmuştu. 1 maddelik bir değişiklik yaptık. Ceza 138 bin lira oldu ehliyeti 30 gün geri alınıyor aracı da 30 gün trafikten men ediliyor. 1 yılda 100 bin araç denetlenmiş 6 bin cezai işlem yapılmış. Valiler toplantısında kamu ya da özel araçta kanunsuz çakar kullanılıyorsa kendilerine güvenmesinler dedim. Ben valilerime talimat verdim.

EN FAZLA ÖLÜM HIZ İHLALİNDEN

En fazla ölüme neden olanlardan ilki hız ihlali. Ardından şerit izleme, geçiş önceliği, arkadan çarpma ve kırmızı ışık ihlali. Bu 5 cezayı masaya yatırdık. 2024'te ölümlü kazalardaki hız ihalilinin toplam kural hataları içindeki oranı yüzde 47,2. 2024'te hız kazalarında her gün 10 kişi öldü. TÜİK verilerine göre; kazaların yüzde 79'u yerleşim yeri, yüzde 21'i yerleşim yeri dışında meydana geliyor.

RADARLAR HER YER KONULACAK

Mobil radar cihazı Radarsan tarafından üretildi. Yapay zeka destekli bir cihaz. Radarlar her tarafa konulacak. Bunu hastane önüne, okul önüne koyacağız. En fazla kazanın olduğu yerlere konacak. Vatandaşlarımıza tuzak kurmuyoruz. Aplikasyonla nerede radar olacağını vatandaşlar görecek. Nokta atışı yerini söylemeyeceğiz. Amacımız ceza yazmak değil 'dikkat et buradayız demek'. Cihaz gece gündüz aynı kalitede çekebiliyor. Sadece hız değil, kemer kontrolü de yapabilecek. Ceza dakikalar içinde e-Devlet'e düşecek.

Canımızın yandığı yerlere bunu kuracağız. 5. hız ihlali cezasında psiko-teknik değerlendirme yapılacak ve psikiyatri muayenesi olacak. Yerleşim yeri dışında 90'la gitmeniz gereken yerde 140'la giderseniz ehliyetiniz alınacak. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 'Trafik ölümleri önlenebilir halk sağılığı konusu'dur.