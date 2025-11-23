BIST 10.923
Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 470 kilo skunk ve 85 kilo esrar ele geçirildiğini belirtti.

Uyuşturucunun ele geçirilerek insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesinin engellendiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonumuzda, 14'ü uyuşturucu trafiğinin yöneticisi olmak üzere toplam 25 şüpheliyi yakaladık. Diyarbakır ve Lice Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma İstihbarat Başkanlığı, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinde, 1 helikopter, 190 personel, 1 TB-2 İHA desteğiyle operasyon düzenledik. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle, ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi
İtalya Başbakanlığından, Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama
Valilik açıkladı! Yangında bir çocuk hayatını kaybetti
Arsa sahibi olanlar dikkat! İmarda kazancın yüzde 90'ını devlet alacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suriye'deki Rus üssünün durumunu değerlendirdi
DEM Partili Bakırhan'dan CHP'ye İmralı cevabı: Çok üzüldüm
Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde duyurdu: Yarın Putin'le görüşeceğim
Dünya devi Kenan Yıldız'ı radarına aldı! Bonservisi dudak uçuklattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Skandal ürün Ticaret Bakanlığını harekete geçirdi! Satıştan kaldırıldı
Bakan Murat Kurum'dan Türkiye'nin COP31 dönem başkanı ve ev sahibi olmasına ilişkin paylaşım
