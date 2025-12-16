Bakan Yerlikaya açıkladı: 55 göçmen kaçakçısı ile 972 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 55 göçmen kaçakçısı ile 972 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabındaki paylaşımında, 81 ilde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimler hakkında bilgi verdi.

Denetimlerin Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 28 bin 581 personel, 9 bin 109 ekip ile 5 bin 702 noktada gerçekleştirildiğini aktaran Yerlikaya, denetimlerde 431 bin 446 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını, 9'u yabancı uyruklu 55 göçmen kaçakçısı ile 972 düzensiz göçmenin yakalandığını belirtti.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında 7 bin 617 umuma açık yer, 500 terminal ve 7 bin 37 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 154 yerin kontrol edildiği bilgisini veren Yerlikaya, tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri için işlemlerin başlatıldığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, denetimlerde emeği geçenleri tebrik ederek, "Türkiye göç yönetiminde insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu düzenli göç yönetimi, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, insan ticaretiyle mücadele ve entegre sınır yönetimi dahil tüm boyutlarıyla ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.