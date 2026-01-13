Bakan Vedat Işıkhan'dan CHP'ye tepki: "Siz Meclis'te nöbet tutacağınıza..."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bugün emeklilere, emekli maaşı ödeyen SGK'ye en fazla borcu olan kurumlar, artık çok iyi bildiğiniz gibi CHP'li belediyelerdir. Siz Meclis'te nöbet tutacağınıza önce emeklilerimizin hakkı olan SGK borçlarınızı ödeyin." dedi.

Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin (EDU-CARE II) bir otelde düzenlenen kapanış programına katıldı.

Toplumların gerçek gücü ve zenginliğinin beşeri sermayelerini ne kadar etkin, verimli ve kapsayıcı kullandıklarıyla doğru orantılı olduğunu belirten Işıkhan, şöyle konuştu:

"Bu sebeple Türkiye Yüzyılı idealimizi, beşeri sermayemizin gücüyle gerçekleştireceğimize yürekten inanıyoruz. Kalkınma hamlemizin amacı, 7'den 70'e, milletimizin her bir ferdinin, bu önemli vizyona destek verebileceği bir refah ortamını oluşturmaktır. Bizi, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize taşıyacak olan bu refah ortamı ise nüfusumuzun yarısını oluşturan ve toplumumuzun kurucu unsuru olan kadınların kıymetli destekleriyle gerçekleşebilir. Bu kapsamda, kadınların üretime tam ve etkin katılımı, tam bağımsız yerli ve milli kalkınma hamlelerimizde kilit bir rol oynamaktadır. Öte yandan, ülkemizin geleceği adına beka meselesi olarak gördüğümüz aile kurumunun, sağlam temeller üzerinde yükselebilmesi ve kimsenin çalışma hayatında zorluklara maruz kalmaması için tedbirlere devam etmekteyiz."

"Bugün emeklilere, emekli maaşı ödeyen SGK'ye en fazla borcu olan kurumlar CHP'li belediyelerdir"

Hükümet olarak kadınlar, gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlar için uzun vadeli politikalar yürütürken bazı kesimlerin şovdan başka bir şey üretmediğini dile getiren Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kişiler maalesef, tamamen şov ve popülizm organizasyonuna dönüşen Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileridir. Yüce Meclis'te yine siyasi şov amaçlı yaptıkları sözüm ona nöbetten bahsediyorum. Bunlar 'işçi' derler, 'emekçi' derler, bunun siyasetini yaparlar ama kendi belediyeleri, işçilerimizin alın terini, hak ettiği ücretini ödemez. 'Emekli' derler, gidip Meclis'te güya emekliler için nöbet tutarlar ama SGK'ye borçlarını ödemezler.

Bugün emeklilere, emekli maaşı ödeyen SGK'ye en fazla borcu olan kurumlar, artık çok iyi bildiğiniz gibi CHP'li belediyelerdir.

Siz Meclis'te nöbet tutacağınıza önce emeklilerimizin hakkı olan SGK borçlarınızı ödeyin. Meclis'te nöbet tutacağınıza, SGK borçlarını ödemeyen belediye başkanlarınızdan hesap sorun. Bugünkü zihniyet, geçmişte emeklilerimizin aylıklarını ödemekte zorlanan bir zihniyettir."

"Emeklilerimizin refah artışını devam ettireceğiz"

Ana muhalefet için emekliler dahil herkesin siyasette kullanılabilecek, üzerinden prim ve popülizm yapılabilecek, kandırılabilecek birer araç olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Gerçekten emeklilerimiz de işçilerimiz de gençlerimiz de kadınlar da bunların umurunda değil. Şov için Meclis'te nöbet tutacaklarına yerel seçimlerde emeklilerimize yönelik verdikleri vaatlerin nöbetini tutsunlar. Bunun hesabını aziz milletimize versinler. Çıksınlar verdikleri vaatlerle kandırdıkları vatandaşlarımızdan özür dilesinler, yolsuzlukların hesabını sorsunlar ve bunların hesabını milletimize versinler. Bizler, 2002'den bugüne SGK'yi, nasıl bunların getirdiği batma noktasından bugünlere getirdiysek, bundan sonra daha da güçlendirip emeklilerimizin refah artışını devam ettireceğiz." dedi.

Bakan Işıkhan, CHP'nin emekliler, emektarlar ve emekçiler ile aralarına giremeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Biz dün neysek bugün de oyuz, yarın da o olacağız. CHP de ne yazık ki dün neyse, bugün de öyle, yarın da öyle olacak. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun kurulan her masada artık Türkiye konuşuluyor, Türkiye'nin çıkarları gündeme geliyor. Avrupa'daki kendi mevkidaşları bile bunları ciddiye alıp 5 dakika randevu dahi vermiyor. İşte tam da bu yüzden kıymetli emeklilerimiz müsterih olsun. Bugün dünyada sözü dinlenen, ekonomisi güçlü, masada ağırlığı olan, krizleri yöneten bir Türkiye varsa bu Sayın Cumhurbaşkanı'mızın satranç ustalığıyla yürüttüğü kararlı ve dirayetli siyasetin sonucudur. Bu güçlü Türkiye'de, refah artışı lafla değil, icraatla olur ve bu refahın ilk adresi de her zaman vatandaşlarımız olmuştur. Biz, AK Parti olarak emeklilerimizi hiçbir zaman siyasi malzeme yapmadık, yapmayız. Dün nasıl emeklilerimizin yanında olduysak, bugün de yarın da aynı duruşla, aynı samimiyetle onların refahını artırmaya devam edeceğiz."