Bakan Varank'tan yerli otomobil yorumuna esprili yanıt: Böyle temenni mi olur
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün Twitter hesabından yerli otomobilin brandalı fotoğrafını paylaştı.
Yerli otomobilin yüksekliği sosyal medyada merak konusu olurken, konuyla ilgili yorum yapan bir Twitter kullanıcısına yanıt verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 27 Aralık'ta görücüye çıkacak olan yerli otomobilin brandalı fotoğraflarını kişisel Twitter hesabında paylaştı.
Varank, paylaşımlarında 'TOGG', 'Bilişim Vadisi' ve 'Milli Teknoloji Hamlesi' etiketlerini kullandı.
BAKAN VARANK'TAN ESPRİLİ YANIT
Yerli otomobilin yüksekliği sosyal medyada tartışma konusu oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yerli otomobilin SUV olacağını iddia ederken konuyla ilgili bir kullanıcı da "Umarım Mustafa Varank’ın boyu kısadır" yorumunda bulundu.
Bu yoruma Bakan Varank'tan yanıt gecikmedi. Varank, "Boyum zaten kısa da, böyle temenni mi olur ya :(" ifadelerini kullandı.