Bakan Varank'ın 'Türkiye uçan arabada liderliğe oynayacak' sözlerine Naci Görür'den yanıt

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın "Türkiye uçan arabada da liderliğe oynayacak" açıklamalarına Prof. Dr. Naci Görür'den “AR-GE ve okuma alışkanlığı olmayan bir ülkede bu iş nasıl olacak” eleştirisi geldi.

Abone ol

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın dün söylediği “Türkiye kendine inanmış, ufku samanyolu galaksisi kadar geniş, çalışkan gençleriyle uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak.” çıkışı yankı uyandırdı.

Kimileri alkışlarken kimileri de bazı gerekçelerle tepki gösterdi. Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den eleştiri geldi.

Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dayanamayıp yazıyorum. AR-GE ve okuma alışkanlığı olmayan bir ülkede bu iş nasıl olacak” diye sordu.

"Dayanamayıp yazıyorum"

Görür sosyal medyadan şunları paylaştı:

"Arkadaşlar, şu anda bir kanalda altyazı geçiyor “Türkiye uçan arabada da liderliğe oynayacak” diye. Dayanamayıp yazıyorum. İyi eğitilmiş yeterli insan kaynağına sahip olmayan, dünya bilim üretimine ve gelişimine çok sınırlı katkısı olan, bilgi toplumu olmaktan çok uzak.

Dünyada üniversitelerinin esamesi okunmayan, AR-GE ve okuma alışkanlığı olmayan bir ülkede bu iş nasıl olacak? Olsa bile bu sağlıklı ve sürdürülebilir olur mu? Altyapısı olmayan üretimlerle liderlik olmaz. Kulağa hoş geliyor ama halkımıza gerçekleri söylemek daha doğru. Sevgiyle."