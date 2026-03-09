BIST 12.527
Bakan Uraloğlu'ndan Denizli'deki 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama

Bakan Uraloğlu'ndan Denizli'deki 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk belirlemelere göre ulaşım modlarında herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Denizli'nin Buldan ilçesi merkezli meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Uraloğlu, "İlk belirlemelere göre ulaşım modlarında herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır. Süreci ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten ve felaketten korusun." ifadelerini kullandı.

