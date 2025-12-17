BIST 11.287
DOLAR 42,72
EURO 50,22
ALTIN 5.966,75
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bakan Uraloğlu, Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangına ilişkin değerlendirmede bulundu

Bakan Uraloğlu, Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangına ilişkin değerlendirmede bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tuzla Bölge Liman Başkanlığı sahasındaki Kuzeystar Tersanesi'nde bakımda olan "Zein 1" gemisinde çıkan yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, deniz kirliliği oluşmadı." ifadesini kullandı.

Abone ol

Uraloğlu, NSosyal hesabından, Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangına ilişkin son durumu paylaştı.

Tuzla Bölge Liman Başkanlığı sahasındaki Kuzeystar Tersanesi'nde bakımda olan Panama bayraklı "Zein 1" gemisinde öğlen saatlerinde çıkan yangının itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındığını belirten Uraloğlu, "Şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, deniz kirliliği oluşmadı. İlk andan itibaren süreci titizlikle yöneten Tuzla Bölge Liman Başkanlığımıza ve tüm itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe’de Tedesco’nun maliyeti belli oldu
Fenerbahçe’de Tedesco’nun maliyeti belli oldu
Muş'ta tarihi eser kaçakçılığı! Silah, mühimmat, sikke ve objeler ele geçirildi
Muş'ta tarihi eser kaçakçılığı! Silah, mühimmat, sikke ve objeler ele geçirildi
Hepsiburada'dan yeni yıla özel kampanya
Hepsiburada'dan yeni yıla özel kampanya
BBVA'dan OpenAI ile yapay zeka tabanlı bankacılık işbirliği
BBVA'dan OpenAI ile yapay zeka tabanlı bankacılık işbirliği
Türk-İş: "Bizimle kimse görüşmedi, masada değiliz
Türk-İş: "Bizimle kimse görüşmedi, masada değiliz
Şirket sahibinden şok iddia! Gözaltına alındılar
Şirket sahibinden şok iddia! Gözaltına alındılar
"Çatlı" filmi ne zaman vizyona girecek? Çekimlerde sona yaklaşıldı
"Çatlı" filmi ne zaman vizyona girecek? Çekimlerde sona yaklaşıldı
1,5 milyon vatandaşın borcu silinecek! Devletten milyarlık af
1,5 milyon vatandaşın borcu silinecek! Devletten milyarlık af
İştahsız kedisini veterinere götürdü "Görünce şok yaşadık"
İştahsız kedisini veterinere götürdü "Görünce şok yaşadık"
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Rafa Silva için fiyat açıkladı: Veren alır
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Rafa Silva için fiyat açıkladı: Veren alır
sahibinden.com'un "Otomobil Piyasası Görünümü" raporu yayımlandı
sahibinden.com'un "Otomobil Piyasası Görünümü" raporu yayımlandı
Meclis'te Terörsüz Türkiye görüşmesi
Meclis'te Terörsüz Türkiye görüşmesi