Bakan Uraloğlu, Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangına ilişkin değerlendirmede bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tuzla Bölge Liman Başkanlığı sahasındaki Kuzeystar Tersanesi'nde bakımda olan "Zein 1" gemisinde çıkan yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, deniz kirliliği oluşmadı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından, Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangına ilişkin son durumu paylaştı.

Tuzla Bölge Liman Başkanlığı sahasındaki Kuzeystar Tersanesi'nde bakımda olan Panama bayraklı "Zein 1" gemisinde öğlen saatlerinde çıkan yangının itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındığını belirten Uraloğlu, "Şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, deniz kirliliği oluşmadı. İlk andan itibaren süreci titizlikle yöneten Tuzla Bölge Liman Başkanlığımıza ve tüm itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.