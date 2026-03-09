BIST 12.793
Bakan Uraloğlu duyurdu: O ülkelere uçuşlar ertelendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu'da devam eden riskler nedeniyle THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 13 Mart gün sonuna kadar iptal edildiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY, AJet, Pegasus ve SunExpress'in Orta Doğu'daki bazı ülkelere uçuşlarını ertelendiğini bildirdi. Uraloğlu, NSosyal hesabından, İran ile ABD-İsrail arasındaki savaştan etkilenen bölge ülkelere yönelik uçuşlardaki son durumu paylaştı.

Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ışığında hava sahalarındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Uraloğlu, mevcut durumda İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye'de (Halep hariç) hava sahası kapalılık NOTAM'larının devam ettiğini aktardı.

Uraloğlu, Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan'da kısmi sivil uçuşlar sürerken Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava ulaşımı kontrollü ve sınırlı şekilde sürdürüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sahalarındaki gelişmeler doğrultusunda havayolu taşıyıcılarımız, bölgedeki bazı noktalara yönelik seferlerini güvenlik riskleri nedeniyle 9 Mart gün sonuna kadar durdurmuştu. Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda devam eden riskler nedeniyle THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 13 Mart gün sonuna kadar iptal edilmiştir. Pegasus 12 Mart'a, THY ise 20 Mart'a kadar İran seferlerini planlamadan çıkarmıştır. Doha, Dubai, Kuveyt, Bahreyn, Abu Dabi ve Dammam’a yapılması planlanan uçuşlar da yine 13 Mart gün sonuna kadar iptal edilmiştir. THY ve Pegasus’a ait iki uçak Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda beklemektedir. Tailwind Havayolları'nın Irak menşeli bir şirkete kiraladığı bir uçak Irak'ta bulunmaktadır. Hava sahası ve havalimanlarındaki gelişmeler doğrultusunda ilgili birimlerimiz koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmektedir."

