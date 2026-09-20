Bakan Uraloğlu duyurdu: 250 km hıza ulaştı! Yerli hızlı trende üretim başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Milli Hızlı Tren projesinde ikinci setin üretimine başlandığını açıkladı. Sakarya’da yapımı süren ilk hızlı tren fabrikasının yüzde 90 seviyesine ulaştığını belirten Uraloğlu, 2028 sonuna kadar toplam 14 set üretileceğini müjdeledi. İşte 577 yolcu kapasiteli Milli Hızlı Tren’in teknik detayları ve üretim takvimi…
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından yürütülen Milli Hızlı Tren projesinde kritik bir eşik daha aşıldı. İlk tren setinin dinamik testleri başarıyla devam ederken, ikinci set için üretim bantları çalışmaya başladı.
İLK SET TESTTE 250 KM HIZA ULAŞTI
Saatte 225 kilometre işletme hızına sahip olarak tasarlanan ilk Milli Hızlı Tren seti, gerçekleştirilen dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştı. 8 araçtan (vagon) oluşan ve toplam 577 yolcu kapasitesine sahip olan tren setleri, Türk mühendislerinin imzasını taşıyor.
Trenin beyin omurgasını oluşturan Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi, ASELSAN iş birliğiyle tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.
SERİ ÜRETİM TAKVİMİ: 14 YENİ SET YOLDA
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, seri üretim sürecine resmen geçildiğini belirterek önümüzdeki dönem hedeflerini şu rakamlarla açıkladı:
2027: 7 Adet Milli Hızlı Tren Seti
2028: 7 Adet Milli Hızlı Tren Seti
Toplam Hedef: 14 Adet Hızlı Tren Seti
SAKARYA'DAKİ HIZLI TREN FABRİKASI %90 SEVİYESİNDE
Seri üretimin ana üssü olacak Sakarya'daki Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasında inşaat çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı.
18 bin metrekarelik dev alanda kurulan tesis açıldığında; Milli Hızlı Tren setlerinin üretim, montaj ve test süreçleri tek bir çatı altında yürütülecek. Yeni fabrikanın tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte ayda 1 adet hızlı tren üretme kapasitesine ulaşılacak.