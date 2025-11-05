BIST 10.929
Bakan Tunç'tan Selahattin Demirtaş açıklaması! 'Karar kesinleşti'

Bakan Tunç'tan Selahattin Demirtaş açıklaması! 'Karar kesinleşti'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AİHM'nin tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş kararına ilişkin açıklamada bulundu. Tunç, "karar kesinleşti, mahkeme sürecini bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş kararı hakkında konuştu. Tunç, "karar kesinleşti, mahkeme sürecini bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'TAHLİYESİ HAYIRLI OLUR" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de grup toplantısının ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkında iptal kararını kesinleşmesine yönelik soruya, "Sayın Selahattin Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

