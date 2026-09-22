Bakan Tekin, programlarını iptal ederek Manisa'ya gitti

Bakan Tekin, Trabzon'un Maçka ilçesindeki Hacı Turgut Aydın İlkokulu, Ortaokulu ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Pansiyonunun açılışını yapmak, ardından Gümüşhane'de düzenlenecek İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katılmak ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek için Trabzon Havalimanı'na geldi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul binası dışında meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle iki kentteki programlarını iptal eden Tekin, Manisa'ya gitmek üzere hava yoluyla Trabzon'dan ayrıldı.