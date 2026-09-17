Bakan Tekin engelli öğretmen atamasını açıkladı! Kaç kişi atanacak, başvurular ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in engelli öğretmen atamalarına ilişkin son açıklaması adayların gündemine girdi. “Engelli öğretmen atamaları ne zaman?”, “Kaç engelli öğretmen atanacak?”, “Atamalar EKPSS ile mi yapılacak?” ve “Kontenjanlar ne zaman açıklanacak?” gibi sorular araştırılıyor. Tekin, engelli öğretmenlerin genel öğretmen kontenjanlarından ayrı değerlendirileceğini ve atama sayısı üzerinde kurumlar arası çalışmanın sürdüğünü söyledi. Peki yeni kontenjan ne zaman duyurulacak, atamalar nasıl gerçekleştirilecek? İşte ayrıntılar.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARI YAPILACAK MI?

Evet. Bakan Tekin’in açıklamalarına göre MEB yeni dönemde de engelli öğretmen istihdamına devam edecek. Ancak 17 Eylül 2026 itibarıyla yeni atamada kaç öğretmene kontenjan verileceği kesinleşmiş değil. Tekin, ilgili kurumlarla sayı üzerinde çalışıldığını ve ortaya çıkacak rakamın kamuoyuna duyurulacağını belirtti.

ENGELLİ ÖĞRETMEN KONTENJANI KAÇ KİŞİ OLACAK?

Henüz kesin sayı açıklanmadı. Yusuf Tekin, MEB’in talep ettiği rakamların bulunduğunu ancak bütçe çalışmaları nedeniyle sürecin kritik aşamada olduğunu söyledi. Bakanlık ile ilgili kurumların üzerinde uzlaşacağı nihai rakamın daha sonra açıklanacağını ifade etti. Bu nedenle şu aşamada sosyal medyada paylaşılan kontenjan sayılarını kesinleşmiş rakam olarak değerlendirmemek gerekiyor.

BAKAN TEKİN ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARI İÇİN NE DEDİ?

Tekin, engelli öğretmenlerle ilgili sürecin MEB’in tek başına belirlediği bir kontenjan olmadığını vurguladı. Son açıklamalarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla birlikte çalışma yürütüldüğünü söyledi. Ayrıca önceki açıklamasında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının da kontenjan planlamasında yer aldığını belirtmişti.

ENGELLİ ÖĞRETMEN KONTENJANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Tekin’in son açıklamasına göre engelli öğretmenler için belirlenecek yeni sayının 2026 yılının sonuna doğru açıklanması planlanıyor. Genel öğretmen alımlarındaki kontenjanların ise 2027 bütçesinin netleşmesinden sonra duyurulması bekleniyor. Dolayısıyla engelli öğretmen ataması ile genel öğretmen alımını aynı kontenjan süreci olarak değerlendirmemek gerekiyor.

ENGELLİ ÖĞRETMENLER GENEL ATAMA KONTENJANINA DAHİL Mİ?

Hayır. Tekin, engelli öğretmenlerin genel öğretmen alımı kontenjanının dışında değerlendirileceğini açıkça belirtti. Bu nedenle MEB-AGS sonucuna göre Milli Eğitim Akademisine alınacak öğretmen adaylarının sayısı ile engelli öğretmenler için belirlenecek sayı ayrı süreçler olarak yürütülecek.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NASIL YAPILACAK?

MEB’in önceki engelli öğretmen atamalarında süreç EKPSS-Lisans sonuçlarına göre yürütüldü. Alan ve il kontenjanları öğretmen ihtiyacı ile boş norm kadrolar dikkate alınarak belirlendi. Adaylar kontenjan açılması halinde elektronik sistemden tercih yaptı ve atamalar EKPSS puan üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirildi. Yeni dönemin kesin başvuru ve atama koşulları ise MEB’in yayımlayacağı duyuruyla netleşecek.

ENGELLİ ÖĞRETMENLER KAÇ İL TERCİH EDEBİLİYOR?

2025 yılındaki 1.381 engelli öğretmen atamasında adaylara, alanlarında kontenjan bulunması halinde en fazla 10 il tercih etme hakkı verilmişti. Adaylar ayrıca tercihleri dışında atanmayı isteyip istemediklerini sistem üzerinden belirleyebiliyordu. Yeni atamada tercih sayısının aynı olup olmayacağı, yayımlanacak yeni kılavuzla kesinleşecek.

MEB’DE KAÇ ENGELLİ PERSONEL ÇALIŞIYOR?

Bakan Tekin’in 2026 yılı içerisinde yaptığı açıklamaya göre MEB bünyesinde yaklaşık 35 bin engelli personel görev yapıyor ve bunların yaklaşık 20 binini öğretmenler oluşturuyor. Tekin ayrıca Bakanlıktaki engelli personel oranının yüzde 3,37 seviyesinde bulunduğunu ve yeni dönemde engelli istihdamının devam edeceğini belirtmişti.