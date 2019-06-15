Bakan Süleyman Soylu'ya sevgi seli
Bakan Soylu, Gaziosmanpaşa'daki temasları kapsamında, bir dizi ziyaret gerçekleştirirken vatandaşların kendisine olan yoğun ilgisi de görülmeye değerdi.
Bakan Soylu'nun ziyaretinin ardından Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni ve etkileşim alırken Soylu'ya sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşların fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştığı görüldü.
Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada "Dün paramız yoktu, bugün paramız var. Dün bize uzaktan menzille beraber saldırmaya çalışanlara karşı teslim haldeydik, Allah'ın izniyle 2 ay sonra S400'lerle beraber Türkiye'nin bağımsızlığına bir kat daha bu milletin güveni ve bu milletin anlayışı şeklinde bir katkı daha sunacağız. Bu millet hep birlikte binbir başlı kartalı taşıyacak kabiliyete sahiptir." dedi.
Soylu, Doğu ve Güneydoğu'nun Türkiye'de yıllarca İslam'ın sancaktarlığını yaptığını belirtti.
Eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Adnan Menderes ve Süleyman Demirel'in de bu bölgelere önem verdiğine vurgu yapan Soylu, "Rahmetli Erbakan niçin Doğu ve Güneydoğu'ya postu serdi? Derdi neydi acaba? 1980 sonrası, iyi hatırlayın. Niçin postu oraya serdi, niçin adım adım Doğu ve Güneydoğu'daki bütün vilayetleri, bütün beldeleri, bütün şeyhleri, bütün şıhları, bütün kanaat önderlerini tek tek ziyaret etti? Bir tek sebebi vardı, Türkiye'ye terör örgütü olarak nakşedilen PKK'nın orada özellikle milletin inancına, birliğine ve kardeşliğine yönelik oynadığını gördü." diye konuştu.