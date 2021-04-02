Bakan Süleyman Soylu'dan son dakika PKK açıklaması! Veriler sevindiriyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "PKK'ya katılım geçen yıl 53 kişiydi ancak emniyet ve jandarma ekiplerimizin ikna çalışmalarıyla geçen yıl 243 kişi...' dedi.

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İkna çalışması neticesinde bir terör örgütü mensubu daha örgütün elinden alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlık koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist, Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olanların sayısı 40

Örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 40'a ulaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da terör örgütü PKK'ya katılımla ilgili açıklama yaptı.

Katılım geçen yıl 53 kişiydi, bu yıl 11

Kastamonu'da 31'inci Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'nde konuşan Soylu, "PKK'ya katılım geçen yıl 53 kişiydi ancak emniyet ve jandarma ekiplerimizin ikna çalışmalarıyla geçen yıl 243 kişi dağdan indirilmiştir. Bu yıl da katılım 11, ikna 40 kişidir." dedi.