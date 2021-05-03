Bakan Süleyman Soylu'dan Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu açıklaması
Bakan Soylu, Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin; 1'inin kırmızı-sözde orta saha 3'lü yürütmede, 1'inin turuncu, 1'inin gri, 1'inin Sözde Amed Eyaleti özel güç sorumlusu olduklarının tespit edildiğini açıkladı.Abone ol
İçişleri Bakanı Soylu yaptığı açıklamada "Hafta başı haberlerimiz var. Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, 6 teröristin etkisiz olduğu operasyonda, teröristlerin; 1'i Kırmızı-Sözde Orta Saha 3'lü Yürütmede 1'i Turuncu, 1'i Gri, 1'i Sözde Amed Eyaleti Özel Güç Sorumlusu oldukları tespit edildi." ifadelerini kullandı.
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