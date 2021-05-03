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Bakan Süleyman Soylu'dan Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu açıklaması

Bakan Soylu, Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin; 1'inin kırmızı-sözde orta saha 3'lü yürütmede, 1'inin turuncu, 1'inin gri, 1'inin Sözde Amed Eyaleti özel güç sorumlusu olduklarının tespit edildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Soylu yaptığı açıklamada "Hafta başı haberlerimiz var. Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, 6 teröristin etkisiz olduğu operasyonda, teröristlerin; 1'i Kırmızı-Sözde Orta Saha 3'lü Yürütmede 1'i Turuncu, 1'i Gri, 1'i Sözde Amed Eyaleti Özel Güç Sorumlusu oldukları tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek...

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