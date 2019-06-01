Bakan Süleyman Soylu trafiği hem havadan hem karadan denetledi

Bakan Soylu, yollarda alınan güvenlik önlemleri ile ilgili şöyle konuştu:

"Gerek emniyet gerekse jandarma ekiplerimiz hakikaten ülkenin her noktasında ciddi tedbirler alarak, ciddi uygulamalar yaparak 185 bin hem jandarma trafik, hem de emniyet trafik ekiplerimiz bayram sonuna kadar yoldalar. Bir özet vermem gerekirse her gün 9 bin trafik ekibi çalışacak. Yaklaşık 100'e yakın müfettişimizle 66'sı emniyet olmak üzere jandarma da dahil Türkiye'nin özellikle trafik kazaları açısından en riskli alanlarında onlar da saha kontrollerini, denetimlerini yapacaklar.