Bakan Soylu'nun talimatıyla yaşlıları hedef alan çete üyeleri yataklarından toplandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini polis, savcı veya hakim olarak tanıtarak yaşlı vatandaşların para ya da değerli eşyalarını dolandırdıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.