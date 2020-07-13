Bakan Soylu'nun talimatıyla yaşlıları hedef alan çete üyeleri yataklarından toplandı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlıları Muğla Marmaris başta olmak üzere 5 ilde hedef alıp dolandıran şebeke üyelerine İçişleri bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile gece yarısı operasyon düzenlendi. Özel hareket timlerinin katıldığı 'kartal pençesi' adlı gece yarısı operasyonunda 23 adresten 17 kişi yataklarından tek tek toplandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evden çıkamayan 65 yaş ve üstü kişileri takibe alan ve Muğla Marmaris, İstanbul, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa illerindeki yaşlıların 1 milyon 815 bin lirasını dolandıran şebeke gece yarısı eş zamanlı düzenlenen operasyona çökertildi.
Polis Özel Harekat timleri bazı şüphelilerin evlerinin kapısını koç başı ile kırarak zanlıları yataklarından topladı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini polis, savcı veya hakim olarak tanıtarak yaşlı vatandaşların para ya da değerli eşyalarını dolandırdıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin İstanbul, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Muğla'da belirlenen 23 adrese düzenlediği 'Kartal Pençesi' operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.