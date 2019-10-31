Bakan Soylu'nun lanet bir dizi diye nitelendirdiği Çukur'a suç duyurusu

Özel bir televizyon dizisinde akşam saatlerinde yayınlanan Çukur’un son bölümündeki avukat sahnesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Funda Sadıkahmet Alp tarafından yapılan suç duyurusunda dizinin 29 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan bölümündeki bir sahnede avukat rolündeki kişiye yönelik şiddet eğilimi, baskı ve tehdit ile ‘yarın o adam çıkacak’ gibi sözler söylendiği ve kötü muamele edildiği kaydedildi.