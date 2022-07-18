BIST 2.451
DOLAR 17,44
EURO 17,72
ALTIN 959,19
HABER /  GÜNCEL

Bakan Soylu’nun kuzeni silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Bakan Soylu’nun kuzeni silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Trabzon'un Of ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez (59) uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırgan Fatih U. gözaltına alındı.

Abone ol

Olay, akşam saatlerinde Of ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşlarındaki Fatih U. ve Sefa Dönmez arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Fatih U., silahla Sefa Dönmez'i vurdu. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Dönmez yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Dönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sefa Dönmez'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Of Kaymakamlığı: Zanlı yakalandı
Of Kaymakamlığı yaptığı açıklamada Sefa Dönmez'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını, zanlının olay yerinde silahla birlikte yakalandığını belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Aliyev anlaşmayı böyle duyurdu: Avrupa'nın enerji haritasını tamamen değiştirdi
Aliyev anlaşmayı böyle duyurdu: Avrupa'nın enerji haritasını tamamen değiştirdi
Balıkesir'de ormanlara giriş yasaklandı
Balıkesir'de ormanlara giriş yasaklandı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı
Kılıçdaroğlu'nun hükümete göndermesine AK Parti'den flaş cevap
Kılıçdaroğlu'nun hükümete göndermesine AK Parti'den flaş cevap
Bulgaristan’da hükümet krizi devam ediyor: Erken seçim söz konusu
Bulgaristan’da hükümet krizi devam ediyor: Erken seçim söz konusu
Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber!
Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber!
Fransa ve BAE’den enerji sektöründe işbirliği
Fransa ve BAE’den enerji sektöründe işbirliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran’da
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City Nwakaeme için harekete geçti
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City Nwakaeme için harekete geçti
Rusya, Almanya'ya gönderdiği doğalgazı tamamen kesti
Rusya, Almanya'ya gönderdiği doğalgazı tamamen kesti