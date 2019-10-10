Bakan Soylu: Türkiye gözünü kararttı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Soylu, Türkiye'nin sivilleri vurduğu iddialarına canlı yayında cevap verdi saldırının Avrupa'yı etkilemek için PKK/YPG tarafından yapıldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye'nin çok iyi hazırlandığını söyledi. Türkiye'nin siviller konusunda büyük hassasiyet gösterdiğini belirten Soylu, ABD'nin bölgeye yaptığı askeri yardımlara dikkat çekti. Soylu, Türkiye'nin Suriye'de yaptığı operasyon ve sonrasındaki yatırımlarının dünyada bir örneği olmadığını söyledi.

Süleyman Soylu, CNN Türk'te Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin CNN Türk'te gazetecilerin soruları cevapladı. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda terörle mücadele konusunda gözünü kararttığını söyleyen Soylu şunları söyledi:

"Kapsamı itibariyle daha büyük bir operasyon. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonlarına göre bugün yapılan operasyonun avantajları ve dezavantajları bulunuyor.

ABD'nin terör örgütüne verdiği 30 bin TIR mühimmat desteği var. Bu konudaki hazırlıklar uzun zamandır yürütülüyor. Biz o bölgeyi bugün görüyor değiliz. Köy köy, aşiret aşiret mahalle mahalle kimin kim olduğunu uzun zamandır bilen ve bu bilgilerini de güncelleyen bir pozisyondayız. Bu önemli bir avantaj.

AB'nin operasyonla ilgili eleştirileri

Bu harekat başlamadan önce Avrupa bu harekatı düşünerek yıllardır PKK/YPG ile olan ilişkilerine paralel olarak bir propagandaya girişti. Bunların tamamı Türkiye'yi bu harekattan vazgeçirmek için yapıldı.

Operasyonda sivillerin hedef alındı iddiası

PKK/PYD'nin bu konuda batıyı tahrik etmek için yaptığı bir saldırı olarak değerlendiriliyor. Türkiye bugüne kadar sivilleri korumak için ortaya koyduğu hassasiyetlerle ilgili terör örgütü bir avantaja çevirmeye çalışmaktadır. Uluslararası arenada biz bugüne kadar son yıllarda böyle bir eleştiriye hiç maruz kalmadık. Ne içeride ne de dışarıda.

Operasyonun birinci önceliği Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. İkincisi terörün tasfiye edilmesidir.



"Türkiye kendi mühimmatını üretti"

Zeytin Dalı Harekatı'nda mühimmatımız bitecek mi diye endişeliydik. Çünkü ambargoluyduk. Yani silahsız İHA'larımız var kamera vermiyor Amerika. Vermedi yani! Ben de jandarmada bir kaç tane daha olsun kameramız biraz daha artsın istiyordum. Mühimmat da yok mühimmat da vermiyor. Orada İHA'larla beraber kullanacağımız mühimmatı vermiyor. İşte Kadana'ya gidiyoruz öteki tarafa gidiyoruz. Ben en nihayetinde bir noktada pes ettim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza şu kameraları Kanada'dan alalım dedim. Sabret dedi biz kendimiz yaparız merak etme dedi. Şimdi Türkiye kendi kamerasını yapıyor. Gece görüş kamerasını yapıyor, İHA'lara takıyor. Bunları da F-16'lara entegre edebilme kabiliyetine sahip. Kendi mühimmatlarını yapabiliyor.

Barış Pınarı Harekatı'nın amacı

Operasyonun birinci önceliği Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. İkincisi terörün tasfiye edilmesidir. Bu harekatın üçüncü önemli özelliği de tasfiye edildi ama başka ülkelere gittiler. Orada sadece Araplar ve Türkmenleri göndermediler ki. Bir taraftan Ceylanpınar, Suruç ve Akçakale'de bulunan kamplarda Kürtler neden var. Şimdi Türkiye buna neden sessiz kalsın.

Soylu'dan dünyaya göç uyarısı

Dünyanın şunu bilmesi gerekiyor. Bu meseleler eğer kaynaklarında çözülmezse, Sudan Sudan'da Afganistan Afganistan'da çözülmezse bütün dünya 21. asır göç meselesiyle uğraşmakla geçirecektir. Bunu tutabilmek mümkün olmayacaktır.

Türkiye'nin Suriye meselesinde ortaya koyduğu tezlere itiraz edenler, bugün o tezlerin etrafında buluşmaya başladılar. ABD'nin oradan gelip buraları bilme imkanı yok. Bunu Türkiye çözer!

Operasyonu ABD izin verdiği için mi yaptık?

Türkiye bu iş için gözünü kararttı. Türkiye bunu yapmak zorunda. Eğer biz bunu yapmazsak bizden sonra gelecek nesiller bundan çok daha büyük bir belayla karşı karşıya kalacak. Dün PKK terör örgütü içimizdeydi. Bugün tam da hemen alt koridorumuzda devlet kurmak istiyor. Toprağı belli! Uluslararası toplumun belirli bir kesimi tarafından desteklenen. Yani PKK dedi tutmadı. PYD dedi tutmadı, SDG dediler tutmadı. Her gün yeni bir kılıf yeni bir elbise uydurmaya çalışıyorlar. Türkiye bu planın en önemli ayağını, aslında stratejik olarak Fırat Kalkanı bölgesine girerek yaptı. Çok stratejik ve çok doğru bir adım attı.

Trump'ın Türkiye ekonomisini tehdit eden tweeti

DEAŞ hareketli bir örgüt. Yan biz hiç olmadığı kadar DEAŞ alarmı almaya başladık. DEAŞ "Vur kaç yapacağız turizm ve ekonomik tesislere saldırı yapacağız. Küçük gruplarla saldırı yapacağız" diyor. Aynı dönemlerde PKK'da aynı şeyi söylüyor. Bu akıl kimin aklı? Bu akıl bundan iki gün önce tweet atıp "Sizi ekonomik anlamda mahvettim, bir daha mahvederim diyen bir çerçevenin ortaya koyduğu bir akıl.

Devlet içerisinde bir takım yerlere gelmiş bazı insanlarında bunlara sempatileri var (DHKP-C).



Operasyon kaç gün sürecek

Buradaki planlamalar, buradaki değerlendirmelerin hepsi yapıldı.

Bahçeli'nin sağlık durumu

Sayın Bahçeli'yi bugün Sayın Cumhurbaşkanımız arayarak kendisine bilgi verdi. Kendisiyle ilgili özellikle yöneticileri aracılığıyla bilgi alıyoruz. Sayın Bahçeli'de takip ediyor zaten. Sadece bir dinlenme yaşıyor. Hem operasyon hem harekatı hem buradaki süreçlerin tamamını takip ediyor. Tekrardan geçmiş olsun dileyeyim.

MLKP ve DHKP-C örgütlerine yönelik operasyonlar

4-5 tane çok iyi itirafçı yakaladık. Bütün örgütü bize verdiler. Yani Türkiye'nin son üç dört yılda attığı en önemli adım bunlar. Çünkü bunlar Türkiye'nin canını sıkan örgütler ve zaman zaman yaptıkları eylemlerle canımızı yakan örgütler. MLKP ve DHKP-C'nin kendilerine ait özgün bir yapıları var. Belki de bunu ilk kez söylüyorum. Devlet içerisinde bir takım yerlere gelmiş bazı insanlarında bunlara sempatileri var. Geçmiş ilişkilerinden dolayı maalesef. Bir dönem de korkutmuş ve sindirmişler.

FETÖ operasyonları

DHKP-C'nin üst düzey yöneticilerin tamamını temizledik. FETÖ ile ilgili şunu söyleyebilirim. FETÖ bizim için devam eden tehlikedir. Türkiye'de eylem kabiliyetleri oldukça zayıfladı. Bu yok değil. İstihbarat takibimizin içerisinde. Örneğin bir ankesör işi yapıldı tamamen emniyet istibaratın işidir. Yüzde 42 buradan itirafçı çıktı."