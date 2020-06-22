Bakan Soylu: Selden zarar görenlere yardım yapılacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa Yenişehir Havalimanı’nda Kestel ilçesinde yaşanan selle ilgili açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'nın Orhangazi ve İznik ilçelerinde selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'daki sel nedeniyle evi hasara uğrayanlara öncelikle 5 bin liraya kadar yardımda bulunacaklarını bildirdi.
Selden etkilenen bölgelerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile incelemelerde bulunan Soylu, Yenişehir Havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam meydana gelen selin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bursa'ya geldiğini hatırlattı.
Soylu, selin Kestel, Orhangazi ve İznik ilçelerinde daha etkili olduğunu söyledi.
Kestel ilçesine bağlı Narlıdere ve Dudaklı mahallelerinde hemen arama kurtarma faaliyetlerinin başlatıldığını belirten Soylu, bu çalışmalarının Bursa'nın önce yerel imkanlarıyla, ardından Kocaeli ile İstanbul'dan gelen ekipler ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı.
Soylu, hasarların tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, psiko sosyal destek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, AFAD, Kızılay ve tüm sivil toplum örgütlerinin sahada olduğunu dile getirdi.
Kendisi Bursa'ya gelmeden, olayı başından itibaren koordine eden Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili ilçe belediyelerinin hemen kriz yönetimini oluşturduklarını bildiren Soylu, "Hangi adımlar atılacak, hangi tedbirler alınacak ve neler yapılacağı bizim Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevemizde oluşturmuşlardı. Buraya gelirken de 6 vatandaşımızın sel sularına kapıldığı ve kaybolduğu bilgisi oluşmuştu. İlk önce 2 vatandaşımız buradan arama kurtarma ekiplerimiz sayesinde alındı. Ardından bu sayı 5 oldu. 5 vatandaşımızı maalesef bu selde kaybetmiş olduk." dedi.