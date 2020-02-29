Bakan Soylu şehidimizi böyle uğurladı
içişleri Bakanı Süleyman Soylu İdlib'deki hain saldırıda şehit düşen askerlerimizin cenazelerine katılmaya devam ediyor.
Son olarak Hatay'ın şehidi Muhammed Ali Özer'i son yolculuğunda yalnız bırakmayan Bakan Soylu burada duygu dolu anlar yaşadı. Soylu'nun şehit cenazesiyle ilgili yaptığı paylaşımdaki karelerde yürek burktu. İşte o paylaşım;
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Şehidimiz Muhammed Ali Özer'i, Hatay'ın Gülderen Köyü'nde Hakk'a uğurladık. Rabbim rahmet eylesin. Başımız sağ olsun
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