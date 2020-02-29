Bakan Soylu şehidimizi böyle uğurladı

Son olarak Hatay'ın şehidi Muhammed Ali Özer'i son yolculuğunda yalnız bırakmayan Bakan Soylu burada duygu dolu anlar yaşadı. Soylu'nun şehit cenazesiyle ilgili yaptığı paylaşımdaki karelerde yürek burktu. İşte o paylaşım;